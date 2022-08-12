Ревматоидный артрит — хроническое заболевание суставов. Он может появиться из-за генетической предрасположенности, после инфекций, а также из-за стресса и серьезной физической нагрузке. Существует ряд симптомов, по которым можно заподозрить ревматоидный артрит в начале заболевания. В таком случае, есть вероятность того, что вы сможете не допустить прогрессирование артрита.
О тревожных признаках этого заболевания, на которые стоит обратить внимание, рассказал врач-терапевт Роман Леончук. В своем TikTok аккаунте @romaleonchuk он опубликовал видео, в котором рассказывает, как понять, что у вас ревматоидный артрит, а также, какие анализы нужно сделать для постановки диагноза.
Ранее сообщалось, что ученые назвали досуг, снижающий риск деменции.