Ревматоидный артрит — хроническое заболевание суставов. Он может появиться из-за генетической предрасположенности, после инфекций, а также из-за стресса и серьезной физической нагрузке. Существует ряд симптомов, по которым можно заподозрить ревматоидный артрит в начале заболевания. В таком случае, есть вероятность того, что вы сможете не допустить прогрессирование артрита.