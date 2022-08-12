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1 час назад

Видко: признаки артрита, на которые стоит обратить внимание

Мария Каткова

Ревматоидный артрит — хроническое заболевание суставов. Он может появиться из-за генетической предрасположенности, после инфекций, а также из-за стресса и серьезной физической нагрузке. Существует ряд симптомов, по которым можно заподозрить ревматоидный артрит в начале заболевания. В таком случае, есть вероятность того, что вы сможете не допустить прогрессирование артрита.

О тревожных признаках этого заболевания, на которые стоит обратить внимание, рассказал врач-терапевт Роман Леончук. В своем TikTok аккаунте @romaleonchuk он опубликовал видео, в котором рассказывает, как понять, что у вас ревматоидный артрит, а также, какие анализы нужно сделать для постановки диагноза.

Ранее сообщалось, что ученые назвали досуг, снижающий риск деменции.

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