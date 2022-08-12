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1 час назад

Врач Горенков рассказал о росте числа пациентов со скрытой формой подагры

RT на русском

Доктор медицинских наук Роман Горенков, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, рассказал, что в России выросло количество пациентов с подагрой.

Врач рассказал о росте числа пациентов со скрытой формой подагры
Фото: RTRT

Подагра — это метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма мочевой кислоты, напомнил врач в беседе с радио Sputnik.

«Сейчас больше стало и вообще пациентов с подагрой, и больше скрытых форм заболевания. Оно может протекать очень коварно. Явная клиническая картина подагры наблюдается только у 1—2% населения, а вот скрытой подагрой могут страдать 12—15%. Мужчины болеют где-то в десять раз чаще, пик заболеваемости приходится на 40—50 лет, у женщин пик — после 60 лет», — уточнил Горенков.

Подагра также ассоциируется с очень высоким риском развития гипертонический болезни, отметил специалист.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с URA.RU рассказал, какие показатели пульса могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.

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