Врач рассказал о росте числа пациентов со скрытой формой подагры

«Сейчас больше стало и вообще пациентов с подагрой, и больше скрытых форм заболевания. Оно может протекать очень коварно. Явная клиническая картина подагры наблюдается только у 1—2% населения, а вот скрытой подагрой могут страдать 12—15%. Мужчины болеют где-то в десять раз чаще, пик заболеваемости приходится на 40—50 лет, у женщин пик — после 60 лет», — уточнил Горенков.