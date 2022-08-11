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1 час назад

Компьютерная томография зубов: так ли она необходима

Мария Иглина
Вячеслав Минкоэксперт

Томограф сегодня часто используется для диагностики в разных областях медицины. Но так ли он необходим? Не может получиться так, что процедура компьютерной томографии при лечении зубов избыточна? Что это просто дань моде и попытка увеличить стоимость лечения? На эти вопросы "Рамблеру" отвечает стоматолог-ортопед, гнатолог Вячеслав Минко.

Компьютерная томография зубов: так ли она необходима
Фото: unsplash.comunsplash.com

Диагностика – основа лечения

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Томография действительно становится неотъемлемым этапом при обследовании пациента, постановке диагноза и разработке схемы лечения. Это исследование высокой точности позволяет врачу увидеть полную картину, учесть малейшие нюансы, исключить неясные моменты. И в итоге поставить правильный диагноз, назначить необходимое лечение. По словам эксперта, диагностика при помощи компьютерной томографии – это залог грамотного лечения. А значит, залог быстрого выздоровления.

Когда нужна томография?

Не каждому пациенту стоматолог назначает томографию – есть ситуации, когда диагноз ясен. Но когда визуально невозможно точно определить повреждения или аномалии, требуется томограф.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Врач направит вас на КТ, если:

  • получена травма челюсти. КТ поможет выявить перелом, смещение, повреждение корней зубов;
  • налицо отклонения в развитии зубов;
  • необходимо ортодонтическое лечение;
  • необходимо эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов зуба);
  • нужно составить план лечения периодонтита или пульпита;
  • назначенное ранее лечение не даёт результатов или же даёт осложнения;
  • запланирована операция – это может быть имплантация, сложное удаление зуба, костная пластика;
  • при подозрении на наличие опухоли.

Есть ли противопоказания?

Да, как и у любой медицинской процедуры. Но в данном случае противопоказаний немного, КТ не делают беременным и кормящим женщинам.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Можно ли без КТ?

Такой вопрос иногда задают пациенты, которые опасаются за свое здоровье и думают, что томограф, при всех его достоинствах, наносит организму определенный вред. Однако, в реальности все как раз наоборот – томограф не только точен, но и безопасен, утверждает врач.

Да, еще десять лет назад врачи не использовали этот метод диагностики так активно, но если теперь есть такая возможность, то ей нужно пользоваться. Преимущества компьютерной томографии очевидны и неоспоримы:

- не нужно никакой специальной подготовки;
- процедура занимает буквально считанные секунды, при этом здоровье пациента не подвергается никакому риску, так как лучевая нагрузка минимальная (эту нагрузку можно сравнить с той, которую получает человек при двухчасовом перелете на самолете);
- в итоге врач получает трехмерный снимок высокого качества.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic
Болезни и лекарства,
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