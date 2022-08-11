Компьютерная томография зубов: так ли она необходима

Да, еще десять лет назад врачи не использовали этот метод диагностики так активно, но если теперь есть такая возможность, то ей нужно пользоваться. Преимущества компьютерной томографии очевидны и неоспоримы:



- не нужно никакой специальной подготовки;

- процедура занимает буквально считанные секунды, при этом здоровье пациента не подвергается никакому риску, так как лучевая нагрузка минимальная (эту нагрузку можно сравнить с той, которую получает человек при двухчасовом перелете на самолете);

- в итоге врач получает трехмерный снимок высокого качества.

Вячеслав Минко Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic