Компьютерная томография зубов: так ли она необходима

Томограф сегодня часто используется для диагностики в разных областях медицины. Но так ли он необходим? Не может получиться так, что процедура компьютерной томографии при лечении зубов избыточна? Что это просто дань моде и попытка увеличить стоимость лечения? На эти вопросы "Рамблеру" отвечает стоматолог-ортопед, гнатолог Вячеслав Минко.
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Диагностика – основа лечения
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Томография действительно становится неотъемлемым этапом при обследовании пациента, постановке диагноза и разработке схемы лечения. Это исследование высокой точности позволяет врачу увидеть полную картину, учесть малейшие нюансы, исключить неясные моменты. И в итоге поставить правильный диагноз, назначить необходимое лечение. По словам эксперта, диагностика при помощи компьютерной томографии – это залог грамотного лечения. А значит, залог быстрого выздоровления.
Когда нужна томография?
Не каждому пациенту стоматолог назначает томографию – есть ситуации, когда диагноз ясен. Но когда визуально невозможно точно определить повреждения или аномалии, требуется томограф.
Такой вопрос иногда задают пациенты, которые опасаются за свое здоровье и думают, что томограф, при всех его достоинствах, наносит организму определенный вред. Однако, в реальности все как раз наоборот – томограф не только точен, но и безопасен, утверждает врач.
Да, еще десять лет назад врачи не использовали этот метод диагностики так активно, но если теперь есть такая возможность, то ей нужно пользоваться. Преимущества компьютерной томографии очевидны и неоспоримы:
- не нужно никакой специальной подготовки; - процедура занимает буквально считанные секунды, при этом здоровье пациента не подвергается никакому риску, так как лучевая нагрузка минимальная (эту нагрузку можно сравнить с той, которую получает человек при двухчасовом перелете на самолете); - в итоге врач получает трехмерный снимок высокого качества.