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1 час назад

Можно ли есть мороженое людям с диабетом: отвечает диетолог

Ferra.ru

Если у вас диагностирован сахарный диабет второго типа или преддиабет, то вам обязательно нужно следить за уровнем сахара в крови. Но это может быть тяжело, если вы - любитель сладкого. Так стоит ли на самом деле отказываться при таких заболеваниях, например, от мороженого?

Можно ли есть мороженое людям с диабетом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист в области питания Лорен Манакер подчёркивает, что людям с диабетом и преддиабетом можно есть мороженое. Но только если они действительно держат под контролем уровень сахара в крови. Важно следить за размером порций и за количеством сахара в начинке мороженого.

Чтобы правильно выбрать мороженое в магазине, нужно помнить о нескольких вещах. Первое - лучше покупать продукт с низким содержанием жира, а не обезжиренный, так как жир помогает снизить вероятность резкого скачка глюкозы в крови.

Кроме того, лучше всего брать мороженое с заменителями сахара.

В качестве примеров подобных видов мороженого автор статьи приводит Halo Top, Yasso Bars,Chloe's Chocolate Peanut Butter Oat Pops, Enlightened Ice Cream (все эти продукты продаются в США).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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