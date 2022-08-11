Можно ли есть мороженое людям с диабетом

Если у вас диагностирован сахарный диабет второго типа или преддиабет, то вам обязательно нужно следить за уровнем сахара в крови. Но это может быть тяжело, если вы - любитель сладкого. Так стоит ли на самом деле отказываться при таких заболеваниях, например, от мороженого?

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Специалист в области питания Лорен Манакер подчёркивает, что людям с диабетом и преддиабетом можно есть мороженое. Но только если они действительно держат под контролем уровень сахара в крови. Важно следить за размером порций и за количеством сахара в начинке мороженого.

Чтобы правильно выбрать мороженое в магазине, нужно помнить о нескольких вещах. Первое - лучше покупать продукт с низким содержанием жира, а не обезжиренный, так как жир помогает снизить вероятность резкого скачка глюкозы в крови.

Кроме того, лучше всего брать мороженое с заменителями сахара.

В качестве примеров подобных видов мороженого автор статьи приводит Halo Top, Yasso Bars,Chloe's Chocolate Peanut Butter Oat Pops, Enlightened Ice Cream (все эти продукты продаются в США).