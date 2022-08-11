Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Врачи из США показали эффективность радиочастотного лечения хронического ринита

Газета.Ru

Исследователи из Хьюстонского методистского отделения отоларингологии показали, что разовое радиочастотное вмешательство значительно улучшило состояние людей с хроническим ринитом, причем эффект сохранился даже спустя 12 месяцев. Работа опубликована в журнале журнале International Forum of Allergy and Rhinology.

Врачи показали эффективность радиочастотного лечения хронического ринита
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Система радиочастотного вмешательства, которую протестировали врачи, отличается высокой точностью благодаря способности поддерживать температуру в 60 градусов. Это позволяет аппарату не повреждать здоровые участки носовых ходов. Она работает, нагревая ткани в задней части носа, тем самым нарушая способность нерва посылать сигналы, которые вызывают симптомы хронического ринита.

Через 12 месяцев пациенты, перенесшие процедуру, сообщили об улучшении симптомов на 57,8%, чего не наблюдалось в группе, получившей плацебо. Вмешательство не имело серьезных побочных эффектов, не считая кровотечения, которое прекратилось в течение суток, умеренной сухости глаз, головных болей и болезненности в ушах. Эти побочные эффекты наблюдались лишь у нескольких человек.

Хронический ринит — заболевание верхних дыхательных путей, характеризующееся почти постоянным насморком, заложенностью носа, чиханием, кашлем, зудом в носу и горле. Многие больные вынуждены постоянно принимать сосудосуживающие назальные средства или проходить курсы лечения местными кортикостероидами, подавляющими воспаление и местный иммунитет. Появление эффективного лечения без побочных эффектов заметно повысило бы качество жизни людей, страдающих хроническим ринитом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители