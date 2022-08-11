Врачи показали эффективность радиочастотного лечения хронического ринита

Исследователи из Хьюстонского методистского отделения отоларингологии показали, что разовое радиочастотное вмешательство значительно улучшило состояние людей с хроническим ринитом, причем эффект сохранился даже спустя 12 месяцев. Работа опубликована в журнале журнале International Forum of Allergy and Rhinology.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Система радиочастотного вмешательства, которую протестировали врачи, отличается высокой точностью благодаря способности поддерживать температуру в 60 градусов. Это позволяет аппарату не повреждать здоровые участки носовых ходов. Она работает, нагревая ткани в задней части носа, тем самым нарушая способность нерва посылать сигналы, которые вызывают симптомы хронического ринита.

Через 12 месяцев пациенты, перенесшие процедуру, сообщили об улучшении симптомов на 57,8%, чего не наблюдалось в группе, получившей плацебо. Вмешательство не имело серьезных побочных эффектов, не считая кровотечения, которое прекратилось в течение суток, умеренной сухости глаз, головных болей и болезненности в ушах. Эти побочные эффекты наблюдались лишь у нескольких человек.