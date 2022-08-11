Раскрыты продукты, защищающие от камней в почках

Американский диетолог Эми Гудсон перечислила продукты, которые помогут предотвратить мочекаменную болезнь. Об этом сообщает портал Eat This, Not That.

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По словам эксперта, кальций и калий – два ключевых вещества, необходимые для здоровья почек. Чтобы избежать камней в почках, Гудсон посоветовала налегать на молочные продукты, а также на некоторые овощи и фрукты:

"Было научно доказано, что длительная нехватка калия и кальция одновременно провоцирует развитие мочекаменной болезни. Лучшими источниками этих минералов являются молочные продукты, картофель, бананы, клубника и авокадо".

Помимо этого, специалист напомнила, как важно соблюдать водный баланс и регулярно насыщать организм чистой водой. При нехватке жидкости и обезвоживании риск появления камней в почках увеличивается в несколько раз.

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