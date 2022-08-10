Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
54 минуты назад

Положение вашего тела влияет на эффективность таблеток

Ferra.ru

Таблетки и капсулы с лекарством легче всего просто глотать. Однако такой прием не самый удобный для усвоения активного фармацевтического ингредиента организмом. Исследователи из Университета Джона Хопкинса и Медицинской школы Джона Хопкинса использовали биомиметический симулятор in-silico для изучения и количественной оценки влияния позы тела и подвижности желудка на биодоступность лекарств.

Положение вашего тела влияет на эффективность таблеток
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Когда таблетка попадает в желудок, движение стенок желудка и поток содержимого внутри определяют скорость ее растворения. Свойства таблетки и содержимого желудка также играют важную роль", – говорит соавтор исследования Раджат Миттал

Содержимое желудка, подвижность и динамика желудочной жидкости играют роль в биодоступности лекарства, а сокращения желудка могут вызывать давление и создавать сложные траектории движения таблеток. Это приводит к различной скорости растворения таблеток и неравномерному опорожнению желудка в двенадцатиперстную кишку, а иногда и к желудочному демпингу в случае дозировок с модифицированным высвобождением.

Модель позволила исследователям рассчитать и сравнить скорость опорожнения и высвобождение растворенного активного фармацевтического ингредиента в двенадцатиперстной кишке для различных физиологических ситуаций.

Болезни и лекарства,Джон Хопкинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители