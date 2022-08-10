Положение вашего тела влияет на эффективность таблеток

Таблетки и капсулы с лекарством легче всего просто глотать. Однако такой прием не самый удобный для усвоения активного фармацевтического ингредиента организмом. Исследователи из Университета Джона Хопкинса и Медицинской школы Джона Хопкинса использовали биомиметический симулятор in-silico для изучения и количественной оценки влияния позы тела и подвижности желудка на биодоступность лекарств.

"Когда таблетка попадает в желудок, движение стенок желудка и поток содержимого внутри определяют скорость ее растворения. Свойства таблетки и содержимого желудка также играют важную роль", – говорит соавтор исследования Раджат Миттал

Содержимое желудка, подвижность и динамика желудочной жидкости играют роль в биодоступности лекарства, а сокращения желудка могут вызывать давление и создавать сложные траектории движения таблеток. Это приводит к различной скорости растворения таблеток и неравномерному опорожнению желудка в двенадцатиперстную кишку, а иногда и к желудочному демпингу в случае дозировок с модифицированным высвобождением.