Врач объяснила, в каких случаях аспирин эффективен

Алисия отметила, что ацетилсалициловая кислота, действующее вещество аспирина, эффективно работает как противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее средство. Многое, по словам эксперта, зависит от дозировки:

Однако она также отметила, что не стоит забывать о побочных действиях препарата – он строго запрещен тем, у кого накануне случился геморрагический инсульт. Помимо этого аспирин способен вызывать внутренние и носовые кровотечения и нарушать работу печени и почек при долго употреблении.