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1 час назад

3 неочевидных привычки, которые тихо убивают мозг

Мира Маркина

Многие люди посвящают уйму времени заботе о своем теле, но совсем забывают о мозге. А между тем некоторые ежедневные дела и привычки убивают этот орган, из-за чего мы становимся рассеяннее, забывчивее и просто-напросто глупеем.

3 неочевидных привычки, которые тихо убивают мозг
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о привычках, от которых давно пора избавиться – в материале "Рамблера".

Алкоголь ежедневно

Для того, чтобы навредить мозгу, достаточно регулярно употреблять алкоголь – и не так важно, в каких количествах. Дело в том, что каждый прием психостимулирующих веществ чреват гибелью огромного количества нейронов. Напомним, что именно нейроны отвечают за хранение и передачу информации.

Рутинная работа

Если вы день за днем выполняете одни и те же действия, из-за чего жизнь превращается в день сурка, пора что-то менять. В таких условиях мозг попросту перестает развиваться. Вот почему так важно даже во взрослом возрасте изучать что-то новое, повышать квалификацию и заниматься вещами, которыми вы не занимались прежде.

Опасные диеты

В погоне за стройным телом задайтесь вопросом – а не навредит ли новомодная диета вашему мозгу? Вводя в рацион строгие ограничения, вы лишаете организм множества полезных веществ, из-за чего мозг начинает хуже работать – мы становимся забывчивее и хуже воспринимаем информацию. Не говоря уже о том, что жесткие диеты, в целом, приносят организму больше вреда, чем пользы.

Болезни и лекарства,
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