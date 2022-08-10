Физиолог назвал вызывающие храп болезни

Физиолог, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, почетный профессор Государственного Пекинского госпиталя народного освобождения Армии Китая по косметической хирургии «Хуан Си» Александр Савелов-Дерябин рассказал, какие болезни вызывают храп. Об этом он сообщил в интервью Ura.ru.

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Савелов-Дерябин раскрыл причины возникновения храпа и назвал среди них такие болезни, как поражения дыхательных путей, аномалии строения ротовой полости, ожирение, а также инсульты и инфаркты.

«Синдром обструктивного апноэ сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Лечение храпа у таких пациентов снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, оно помогает восстановить нормальное снабжение тканей кислородом и предотвратить гипоксию мозга»,

— объяснил он.

Медик добавил, что нередко храп вызывают нарушения носового дыхания, включая деформацию носовой перегородки, аллергический ринит и синуситы. У детей среди таких причин он выделил аденоиды, увеличение миндалин при инфекционных заболеваниях или тонзиллите.

«Это могут быть аномалии строения тканей ротовой полости, такие как удлинение мягкого неба, удлинение и утолщение небного язычка, увеличение заднего отдела языка или его западение»,

— отметил Савелов-Дерябин.

Если храп у ребенка приобрел хронический характер, ему необходима помощь специалиста. «Без лечения храп влияет на физическое и психическое развитие, со временем приводя к нарушениям поведения и проблемам с успеваемостью в учебных заведениях», — заключил Савелов-Дерябин.