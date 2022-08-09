Как связаны смех и болезни сердца

Ученые из Японии обнаружили, что люди, которые никогда не смеются, гораздо чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем остальные. Кроме того, смех помогает снизить уровень «плохого» холестерина.

В 2016 году японские учёные провели исследование, чтобы узнать, какими болезнями страдают люди, которые никогда не смеются. Для этого они изучили информацию о более 20 тысячах человек. Оказалось, что у таких людей чаще (более чем на 20 процентов) развиваются болезни сердца.

Вообще известно, что смех способен обеспечить несколько преимуществ для здоровья. Прежде всего, по словам The Heart Foundation и Cedars Sinai, он оказывает на организм такой же действие, как кардиотренировка. То есть благодаря смеху ваше сердце начинает биться быстрее, вы сжигаете столько же калорий, как при ходьбе. Также он позволяет снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего».

Благодаря смеху у человека снижается уровень стресса. Объясняется это тем, что во время смеха расширяются кровеносные сосуды и снижается давление. Медицинский центр Университета Мэриленда в ходе исследования обнаружил, что при смехе кровеносные сосуды выделяют двуокись азота. Оксид азота также помогает уменьшить воспаление, образование бляшек в артериях. Учёные из Техасского университета добавляют, что при просмотре смешного видео о людей изменяется гибкость артерий.