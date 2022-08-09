Как выявить остеохондроз: самый простой способ

Как правило, остеохондроз проявляет себя посредством невыносимой боли в шее. Но на ранних этапах недуг может сигнализировать о себе не так явно. К счастью, есть простой тест, который поможет выявить болезнь. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

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Шейный остеохондроз чаще всего настигает после 40 лет. Но, если вы ведете малоподвижный образ жизни и много времени проводите за смартфоном с опущенной вниз головой, проблема может возникнуть раньше.

Нередко о зажимах в позвоночнике говорит головная боль, которая не проходит после приема медикаментов, дискомфорт в руках и одышка. Чтобы узнать наверняка, есть ли у вас остеохондроз, пройдите небольшой тест во время прогулки.

Стоя на светофоре, поверните голову влево, а затем вправо, чтобы проверить, есть ли машины. Если вы не можете развернуть только шею, а неосознанно разворачиваетесь в сторону всем корпусом, то почти со 100% вероятностью у вас есть остеохондроз.

Данный способ выявления недуга именуют симптомом капюшона. Дело в том, что с капюшоном на голове люди поступают похожим образом – им приходится поворачиваться всем корпусом, даже если они просто хотят повернуть голову.