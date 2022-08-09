Чем можно заразиться, если пользоваться чужой зубной щеткой

Хорошая новость заключается в том, что особо опасные инфекции, такие как ВИЧ и гепатит C, не передаются через зубную щетку. Заразиться ими можно только через кровь, а кроме того, эти вирусы очень плохо сохраняют свою жизнеспособность в окружающей среде и моментально умирают на воздухе. ВИЧ и гепатит С на зубной щетке просто не выживут.



Однако есть вирусы, которые лучше выживают в окружающей среде и могут передаваться от человека к человеку через зубную щётку. Среди них – вирус герпеса, вирусы, вызывающие ОРВИ, в частности и коронавирус.



Нельзя не сказать еще о двух возбудителях. Вирус гепатита А достаточно живучий и очень заразный. Он легко может распространяться через зубную щётку, причём даже минимальная концентрация вируса может спровоцировать болезнь.



Вторая категория – энтеровирусы. Они очень заразны и с легкостью распространяются через контактные поверхности, в том числе и через зубные щетки, вызывая кишечные расстройства.



Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike