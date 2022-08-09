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53 минуты назад

Чем можно заразиться, если пользоваться чужой зубной щеткой

Анна Шутова
Андрей Жукэксперт

Может ли зубная щетка быть источником инфекции или же истории о возможном заражении чем-то после чистки чужой зубной щеткой - не более, чем миф? Разбираемся вместе с нашим экспертом, стоматологом-ортодонтом, кандидатом медицинских наук Андреем Жуком.

Чем можно заразиться, если пользоваться чужой зубной щеткой
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Ни для кого не секрет, что человек может и должен сохранять зубы на всю жизнь. Одно из ключевых правил, помогающих сохранить зубы: регулярная индивидуальная гигиена полости рта. Зубы надо чистить минимум два раза в день: утром после завтрака и вечером перед сном.

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В современных стандартах индивидуальной гигиены установлено, что использование только зубной щётки недостаточно для эффективного очищения. Кроме щетки надо еще пользоваться ирригатором и зубной нитью (или же ее более современным аналогом airfloss).

Может ли зубная щетка стать источником инфекции?

Зубная щётка сама по себе – очень интимное средство, которое должно использоваться индивидуально каждым человеком, а потому чистка чужой щеткой недопустимо. Это просто негигиенично.

Мы с вами прекрасно знаем, что обычно в семье или компании все щетки хранятся в одном стакане и нередко контактируют поверхностями друг с другом. В такой ситуации есть вероятность распространения бактерий или вирусов с одной щетки на соседнюю. Опасно ли это?

Впрочем, скажу сразу, ничего критически страшного или угрожающего жизни скорее всего не случится, вероятность заражения через зубную щётку ничтожно мала и даже не поддаётся статистическим подсчетам. Кардинально менять культуру хранения зубных щеток нецелесообразно, но важно понимать к чему это все же может привести.
Андрей Жук
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Чем все же можно заразиться?

Известно, что заболевания могут вызываться тремя основными микроорганизмами: бактериями, вирусами и грибами Давайте посмотрим, какие могут быть риски.

Вирусы

Хорошая новость заключается в том, что особо опасные инфекции, такие как ВИЧ и гепатит C, не передаются через зубную щетку. Заразиться ими можно только через кровь, а кроме того, эти вирусы очень плохо сохраняют свою жизнеспособность в окружающей среде и моментально умирают на воздухе. ВИЧ и гепатит С на зубной щетке просто не выживут.

Однако есть вирусы, которые лучше выживают в окружающей среде и могут передаваться от человека к человеку через зубную щётку. Среди них – вирус герпеса, вирусы, вызывающие ОРВИ, в частности и коронавирус.

Нельзя не сказать еще о двух возбудителях. Вирус гепатита А достаточно живучий и очень заразный. Он легко может распространяться через зубную щётку, причём даже минимальная концентрация вируса может спровоцировать болезнь.

Вторая категория – энтеровирусы. Они очень заразны и с легкостью распространяются через контактные поверхности, в том числе и через зубные щетки, вызывая кишечные расстройства.
Андрей Жук
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Бактерии

Самый популярный микроорганизм в этой категории – стрептококк, условно-патогенная бактерия полости рта. Эти микроорганизмы могут провоцировать возникновение кариеса, тонзиллита, ларингита, фарингита.

Впрочем, тут очень важно количество бактерий: одна-две бактерии не вызовут такие проблемы, а десятки тысяч бактерий безусловно могут привести к проблемам со здоровьем. Но на практике это фактически никогда не встречается.
Андрей Жук
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Грибы

Последняя категория микроорганизмов, которые могут приводить к возникновению заболеваний полости рта, являются грибы. Самые распространенные – это рода Candida, которые вызывают молочницу (кандидоз).

Грибы - долгоживущие микроорганизмы, они могут сохраняться на поверхности зубной щетки в течение долгого времени и провоцировать развитие кандидоза полости рта. Это заболевание не является серьезным и опасным, правильная терапия помогает с ним быстро справиться.

Как и в случае бактерий критическое значение имеет то, какое количество грибов сохраняется на поверхности зубной щётки – только их большое количество может вызвать какие-либо патологии.
Андрей Жук
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Как правильно хранить зубную щетку, чтобы не навредить здоровью?

Как можно минимизировать риски для здоровья, если все щетки всей семьи хранятся в одном месте?

Сегодня созданы специальные системы хранения зубных щеток, которые не только удерживают щетки, но и дезинфицируют их, например, с помощью ультрафиолетового излучения.

В качестве дезинфицирующего средства также можно использовать хлоргексидин или перекись водорода, помещая туда щетку на 15 минут после чистки зубов.

Но, откровенно говоря, я не вижу в этом серьезной необходимости. Для того, чтобы сохранить максимальную чистоту зубной щетки, стоит соблюдать два основных правила:

- после чистки зубов мыть щетку в мыльном растворе;
- менять щетку на новую один раз в месяц.

Следование этим рекомендациям минимизирует какие-либо риски распространения заболеваний через зубную щётку, а также сохранит эффективность очищения поверхности зубов.
Андрей Жук
Андрей ЖукВрач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Как почистить зубы без зубной щетки?

Если надо почистить зубы, а щетки под рукой нет, можно воспользоваться полезным лайфхаком, который спасет в ситуации, когда нужно перекантоваться в течение суток без зубной щетки.

  • Прополоскайте рот минеральной водой: пузырьки из «минералки» дополнительно очищают эмаль, а щелочная среда такой воды нейтрализует кислоту, разрушающую зубы.
  • Пожуйте жевательную резинку в течение 5 минут – это будет провоцировать слюноотделение, а сама липкая жвачка соберет на себя часть налета вместе с бактериями.
  • Съешьте твердое яблоко или другой жесткий фрукт: это механически очистит поверхность зубов, а также простимулирует слюноотделение, которое тоже помогает очищать полость рта.

Эти шаги помогут «почистить» зубы, когда нет возможности воспользоваться щеткой. Но злоупотреблять этим подходом не стоит – это неполноценная гигиена, которая подходит только для экстренных случаев.

Болезни и лекарства,
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