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2 часа назад

Daily Express: дефицит фолиевой кислоты способен привести к развитию рака

FBM.ruиещё 1

Нехватка фолиевой кислоты в организме способна стать причиной развития рака, а также может быть нарушена структура ДНК. Об этом пишет издание в Великобритании Daily Express, ссылаясь на ряд исследований ученых в области медицины.

Дефицит фолиевой кислоты может привести к развитию рака
Фото: FBM.ruFBM.ru

В качестве эффективного способа профилактических мероприятий по выявлению рака может выступить сдача анализов, которая покажет, какой уровень фолиевой кислоты в организме. И сдавать анализы необходимо регулярно.

А вот пополнить количество фолиевой кислоты возможно при употреблении витаминных добавок, также необходимыми свойствами обладают бобовые и зеленые листовые овощи.

В качестве важного витамина выступает В6, который необходим при возникновении сердечных заболеваний, при депрессивном состоянии и, когда у больного диагностируется сахарный диабет. При дефиците В6 организм крайне уязвим, возможно развитие анемии.

Болезни и лекарства,
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