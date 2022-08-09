Дефицит фолиевой кислоты может привести к развитию рака

Нехватка фолиевой кислоты в организме способна стать причиной развития рака, а также может быть нарушена структура ДНК. Об этом пишет издание в Великобритании Daily Express, ссылаясь на ряд исследований ученых в области медицины.

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В качестве эффективного способа профилактических мероприятий по выявлению рака может выступить сдача анализов, которая покажет, какой уровень фолиевой кислоты в организме. И сдавать анализы необходимо регулярно.

А вот пополнить количество фолиевой кислоты возможно при употреблении витаминных добавок, также необходимыми свойствами обладают бобовые и зеленые листовые овощи.