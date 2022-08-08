Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Ложный круп: когда кашель может быть прямой угрозой жизни

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Острый ларинготрахеит или, как его часто называют, ложный круп – это состояние, при котором происходят выраженные воспалительные изменения верхних дыхательных путей, возникающие как правило из-за вирусного возбудителя, что, в свою очередь, приводит к сужению дыхательных путей и нарушению нормального тока воздуха в них.

Ложный круп: когда кашель может быть прямой угрозой жизни
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Рамблер" спросил у специалиста, кого чаще всего затрагивает болезнь, как ее определить и какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать серьезных последствий.

Видео дня
Заболевание чаще возникает у детей из-за анатомических особенностей и бурного ответа иммунной системы. Характерные симптомы как правило развиваются вечером и в ночные часы: лающий кашель, осиплость голоса, затрудненное дыхание, сопровождающееся частым вдохом-выдохом, активной работой межреберных мышц, раздуванием крыльев носа. При такой сложившейся ситуации, ни в коем случае не стоит паниковать, нужно придать ребёнку вертикальное положение, обеспечить приток свежего воздуха, вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Не стоит заниматься самолечением, даже если вы уверены, что это не ложный круп и у вашего ребенка он уже случался.

Если помимо вышеперечисленных жалоб добавляются обильное слюнотечение, ребёнок не может открыть до конца рот, жалуется на боль в горле, принимает вынужденное положение, чтобы облегчить дыхание, – это говорит о симптомах более грозного заболевания, требующего стационарных условий лечения и наблюдения и – эпиглоттит.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители