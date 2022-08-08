Ложный круп: когда кашель может быть прямой угрозой жизни

Острый ларинготрахеит или, как его часто называют, ложный круп – это состояние, при котором происходят выраженные воспалительные изменения верхних дыхательных путей, возникающие как правило из-за вирусного возбудителя, что, в свою очередь, приводит к сужению дыхательных путей и нарушению нормального тока воздуха в них.

"Рамблер" спросил у специалиста, кого чаще всего затрагивает болезнь, как ее определить и какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать серьезных последствий.

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Заболевание чаще возникает у детей из-за анатомических особенностей и бурного ответа иммунной системы. Характерные симптомы как правило развиваются вечером и в ночные часы: лающий кашель, осиплость голоса, затрудненное дыхание, сопровождающееся частым вдохом-выдохом, активной работой межреберных мышц, раздуванием крыльев носа. При такой сложившейся ситуации, ни в коем случае не стоит паниковать, нужно придать ребёнку вертикальное положение, обеспечить приток свежего воздуха, вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Не стоит заниматься самолечением, даже если вы уверены, что это не ложный круп и у вашего ребенка он уже случался.