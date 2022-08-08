Выявить рак горла можно будет дома при помощи теста

Американские ученые из биотехнологической компании Viome разработали тест, который позволяет диагностировать рак горла в домашних условиях.

Фото: unsplash unsplash

Все, что необходимо для тестирования – образец слюны. Тест анализирует последовательности РНК. В ходе исследования специалисты установили, что тест определил наличие/отсутствие онкологии полости рта у пациентов на ранней и поздней стадии в 90% случаев.

Однако есть нюанс: тест выявляет не сам рак, а изменения, связанные с раком:

"Это своего рода вопрос о причинно-следственных связях. Эти бактерии меняются из-за рака? Или есть изменения в бактериях у некоторых людей, которые позже заболевают раком?",

– задались вопросом ученые.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что неприятный запах изо рта назвали симптомом рака.