Повышенный риск диабета и рака связали с уровнем белка в крови

Медики идентифицировали белок, который указывает на повышенный риск диабета и рака. Он содержится в крови человека, сообщает Diabetologia.

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Исследователи из Швеции и Китая проанализировали 4500 медицинских карт, которые собирали и заполняли в течение 20 лет. Они принадлежали людям среднего возраста, которые принимали участие в исследовании «Диета и рак в Мальме».

Результаты показали, что у людей с наиболее значительным уровнем белка простазина в крови риск развития диабета был почти в два раза выше, чем у пациентов с низким количеством белка. Кроме того, у них наблюдался повышенный на 43% (в среднем) риск смерти от рака.

«При каждом удвоении концентрации простазина риск смерти от рака повышался на 24% у тех, у кого не было высокого уровня сахара в крови, и на 139% у тех, у кого он был», – говорится в исследовании.

Простазин выполняет несколько функций в организме. Так, он регулирует кровяное давление и объем крови, а также подавляет рост опухолей.

Ученые заключили, что его также можно рассматривать как потенциальный маркер диабета и смерти от рака. Точная причина взаимосвязи белка и развития этих заболеваний пока не ясна, но исследователи намерены продолжить анализы и эксперименты.