Чем опасно низкое давление

Даже у молодых людей гипотония проявляется неприятными симптомами.
Прежде чем говорить об опасности низкого давления, давайте определим, что же такое «давление» и почему оно может быть низким.
Давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Верхнее давление определяется в процессе выталкивания крови сердцем — сокращения сердечной мышцы. Нижнее — в промежутках между сокращениями. Так, нормой считается давление от 90/60 до 120/80. Однако эти показатели достаточно индивидуальны, поэтому нельзя сказать, что установленные рамки — абсолютная норма.
Обычно считается, что опасность представляет гипертония — повышение давления. Гипотония же (понижение кровяного давления) достаточно распространённый синдром.
С ней живут многие женщины, зачастую с низкой массой тела. И в целом гипотония легко корректируется несерьёзными препаратами, специальным питанием, иногда физическими нагрузками.
Однако к старости данное состояние может усугубиться и привести к более серьёзным проблемам:
В целом даже в молодом возрасте гипотония приносит немало хлопот: спутанное сознание, слабость и повышенная утомляемость, обмороки, головные боли и мигрени, сонливость.
Пониженное давление – не единственная причина, из-за которой постоянно хочется спать. О других возможных причинах читайте в статье по ссылке.
Прежде чем лечить гипотонию, важно найти причину её появления.
Для жителей высокогорных районов, заполярья и тропиков пониженное давление считается физиологической нормой. В большинстве таких случаев нет причин для беспокойства.
Пониженное давление может быть спровоцировано и употреблением определённых групп медикаментов: нитратов, диуретиков и других. Чтобы исключить эту причину, стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Опасности начинаются, когда гипотония — патологическая. Хроническое снижение давления связывают с проблемами щитовидной железы, надпочечниковой недостаточностью, малокровием, инсультом, травмами головы, отравлением, сахарным диабетом.
Резкое снижение давления также может быть вызвано инфарктом, аритмией, аллергией, кровопотерей, ожогами.
Лечение, конечно же, будет зависеть от первопричины появления синдрома. Так как само по себе пониженное давление не считается заболеванием.
Если вы плохо себя чувствуете, не занимайтесь самолечением — по возможности сразу обратитесь к врачу, чтобы узнать правильный диагноз и получить соответствующую помощь.
О продуктах, которые помогают повысить давление, читайте в материале по ссылке.