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1 час назад

Россияне стали больше покупать снотворное и седативные лекарства

N24.ru

Продажи снотворных и седативных лекарств в России выросли на 14%, пишет RT со ссылкой на исследование, проведенное интернет-аптекой.

Россияне стали чаще покупать снотворное и седативные
Фото: N24.ruN24.ru

Больше всего покупают снотворное в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже. Препараты, которые помогают уснуть, должен подобрать специалист.

Врач-терапевт Мария Сергеева объяснила, что нарушения сна часто могут проявляться на фоне стресса, а весной и осенью еще и на фоне обострения заболеваний.

«Чтобы нормализовать режим, необходимо соблюдать расписание: просыпаться и ложиться в одно и то же время. Перед сном лучше ограничить яркий свет, звуки, не пользоваться мобильным, поддерживать нужную температуру в комнате +16...+19 °С, ограничить прием тяжелой пищи, жидкостей и никотина»,

– посоветовала специалист.

Болезни и лекарства,Мария Сергеева,
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