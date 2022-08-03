Россияне стали чаще покупать снотворное и седативные

Продажи снотворных и седативных лекарств в России выросли на 14%, пишет RT со ссылкой на исследование, проведенное интернет-аптекой.
Больше всего покупают снотворное в Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже. Препараты, которые помогают уснуть, должен подобрать специалист.
Врач-терапевт Мария Сергеева объяснила, что нарушения сна часто могут проявляться на фоне стресса, а весной и осенью еще и на фоне обострения заболеваний.
«Чтобы нормализовать режим, необходимо соблюдать расписание: просыпаться и ложиться в одно и то же время. Перед сном лучше ограничить яркий свет, звуки, не пользоваться мобильным, поддерживать нужную температуру в комнате +16...+19 °С, ограничить прием тяжелой пищи, жидкостей и никотина»,
– посоветовала специалист.