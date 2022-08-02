Врачи назвали нетипичные симптомы инфаркта

Помимо отдающей в левую руку и под лопатку резкой боли инфаркт может сопровождаться рядом нетипичных симптомов, в частности кашлем, головокружением и удушьем, заявили терапевт Нэя Георгиева и кардиолог Анна Дроганова. В беседе с «Лентой.ру» врачи назвали основные признаки, которые могут свидетельствовать об опасной патологии, а также перечислили меры первой помощи, которые помогут спасти жизнь.

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Инфаркт миокарда — это острое повреждение сердечной мышцы, развивающееся в результате тромбоза коронарной артерии, объяснила кардиолог Lahta Clinic Дроганова. Из-за атеросклероза коронарные артерии начинают постепенно сужаться или полностью закупориваются тромбом, вследствие чего нарушается кровоснабжение сердца, начинается некроз тканей. Из-за гибели даже небольшого участка сердечная мышца не сможет работать в полную силу, нарушится сердечный ритм. В случае обширного инфаркта возможен летальный исход, добавила врач.

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По ее словам, типичным признаком инфаркта миокарда является болевой синдром. Чаще всего пациент жалуется на боль за грудиной разной интенсивности, однако, как правило, она более выраженная и может «отдавать» в межлопаточное пространство, шею, левую руку, продолжила Дроганова.

К неочевидным симптомам врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Георгиева отнесла острые, резкие, «кинжальные» боли в нетипичных местах — не за грудиной, а в области горла, пальцев рук, грудном отделе позвоночника и в области солнечного сплетения, челюсти.

Кардиолог Дроганова подчеркнула, что, если случилась «закупорка» артерии, сердечная мышца не умирает за минуты. Поэтому очень важно при появлении боли за грудиной, которая быстро не проходит, или других симптомах заболевания, максимально быстро обратиться за медицинской помощью. По ее словам, чем меньше времени пройдет от момента тромбоза до восстановления кровотока, тем больше сердечной мышцы останется жизнеспособной.

Кроме того, Георгиева рекомендовала в ожидании скорой помощи принять горизонтальное положение в хорошо проветренном помещении и разжевать аспирин. Если у пациента есть схема лечения гипертонии или других сердечно-сосудистых заболеваний, надо быть готовым рассказать о ней врачу.