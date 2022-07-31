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2 часа назад

В Индии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян

Lenta.ruиещё 1

22-летний житель индийского штата Керала, прилетевший из ОАЭ несколькими днями ранее, умер от оспы обезьян. Об этом сообщает местное издание The Indian Express.

В Индии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что таким образом власти Индии зафиксировали первый случай смерти от заболевания в стране и четвертый — за пределами Африки. Сразу после приезда из ОАЭ мужчина вел активный образ жизни и ни на что не жаловался, но 26 июля у него поднялась температура, и он обратился за медицинской помощью.

При этом медики не обнаружили у него симптомов оспы обезьян и первоначально подозревали энцефалит или переутомление. Еще через некоторое время пациента подключили к аппарату жизнеобеспечения, но в субботу, 30 июля, он умер в частной больнице. И лишь только тогда его родственники сообщили врачам, что мужчина сдал в ОАЭ положительный тест на оспу обезьян.

30 июля был зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян в Европе. Погибший был из испанского района Валенсия. Подчеркивается, что окончательные причины смерти еще предстоит выяснить, но предварительно она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.

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