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5 минут назад

Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Черногории

Газета.Ruиещё 2

В Черногории выявлен первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил Институт общественного здоровья республики, передает РИА "Новости".

Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Черногории
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первый случай заболевания оспой обезьян выявила и подтвердила лаборатория отделения молекулярной диагностики Института в сотрудничестве с Институтом вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде.

В Институте подчеркнули, что для противодействия распространению оспы были проведены все необходимые меры по отношению к больному и контактировавшим с ним лицам, также оповещены все компетентные структуры в соответствии с национальными и международными протоколами. Сам зараженный находится в хорошем состоянии здоровья.

Как отмечает ведомство, Черногория вошла в список 79 государств, где была обнаружена оспа обезьян. 30 июля сообщалось, что в Уругвае зафиксировали первый случай заболевания оспой обезьян.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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