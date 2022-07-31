Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Черногории

В Черногории выявлен первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил Институт общественного здоровья республики, передает РИА "Новости".

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Первый случай заболевания оспой обезьян выявила и подтвердила лаборатория отделения молекулярной диагностики Института в сотрудничестве с Институтом вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде.

В Институте подчеркнули, что для противодействия распространению оспы были проведены все необходимые меры по отношению к больному и контактировавшим с ним лицам, также оповещены все компетентные структуры в соответствии с национальными и международными протоколами. Сам зараженный находится в хорошем состоянии здоровья.

Как отмечает ведомство, Черногория вошла в список 79 государств, где была обнаружена оспа обезьян. 30 июля сообщалось, что в Уругвае зафиксировали первый случай заболевания оспой обезьян.