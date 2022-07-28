Иммунолог дал советы по быстрому избавлению от ячменя

Глазная инфекция – ячмень – может доставить множество неудобств. Чаще всего она появляется из-за недостаточного мытья рук с последующим прикосновением к слизистой глаза. Как быстро справиться с воспалением, рассказал в своем блоге педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

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По словам медика, блефарит и себорейный дерматит (хронические заболевания) могут быть также причиной возникновения ячменя.

Эксперт рекомендовал в первую очередь промыть края века с помощью ватного тампона. Если бугорок появился на обоих глазах одновременно, то каждому нужен свой тампон. Поскольку ячмень – это гнойное воспаление, вскрывать его нельзя. Высок риск занесения инфекции в кровеносную или лимфатическую систему, предупредил Продеус.