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53 минуты назад

Иммунолог дал советы по быстрому избавлению от ячменя

Мира Маркина

Глазная инфекция – ячмень – может доставить множество неудобств. Чаще всего она появляется из-за недостаточного мытья рук с последующим прикосновением к слизистой глаза. Как быстро справиться с воспалением, рассказал в своем блоге педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

Иммунолог дал советы по быстрому избавлению от ячменя
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, блефарит и себорейный дерматит (хронические заболевания) могут быть также причиной возникновения ячменя.

Эксперт рекомендовал в первую очередь промыть края века с помощью ватного тампона. Если бугорок появился на обоих глазах одновременно, то каждому нужен свой тампон. Поскольку ячмень – это гнойное воспаление, вскрывать его нельзя. Высок риск занесения инфекции в кровеносную или лимфатическую систему, предупредил Продеус.

Иммунолог также предостерег от использования народных средств для лечения данной инфекции, так как это может ухудшить состояние человека и обернуться непредсказуемыми последствиями.

Ранее “Рамблер” рассказывал, можно ли на самом деле чистить уши ватными палочками.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,
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