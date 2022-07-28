Названы основные меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Самое главное – придерживаться низкохолестериновой диеты – рыба, нежирное мясо, фрукты, овощи и крупы. Кроме того, следует употреблять не более 5 граммов соли в день, однако следует помнить о скрытой соли, например, в колбасах и выпечке. Также рекомендуется добавить в свой рацион продукты, богатые магнием и калием, такие как морская капуста, кабачки и гречка.