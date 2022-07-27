Какие заболевания обостряются в жару

Тепловые удары и обострение хронических заболеваний – стандартные спутники жары. В это время важно не сбивать нарушенный режим питания, много пить, но не ледяную воду, и не сидеть под кондиционером. Как помочь организму перенести жару без потерь и что делать, если чувствуешь приближение теплового удара – Mir24.tv узнал у врача-терапевта Натальи Лазуренко.
«Все хронические состояния при стрессе могут проявляться достаточно ярко. Это могут быть банальные дефициты, например, железа – это клеточное дыхание, это способность клетки заниматься сжиганием белков, жиров и углеводов с выбросом энергии, и при митохондриальной дисфункции организм будет испытывать проблемы с переходом продуктов из одного состояния в другое, испытывать повышенную потребность в кислороде. Кроме этого, все, что касается работы ЖКТ: гастриты, колиты, дисбиозы, могут давать о себе знать нарушения желчеоттока и функции желчного пузыря»,
– говорит врач.
Чтобы жара не сильно била по организму, не нужно менять налаженный правильный образ питания и переходить на «перекусочный» вариант, например, когда днем человек ест мороженое и наедается вечером.
«Ни в коем случае не выходить из дома с непокрытой головой и без воды. Не использовать ледяную воду, потому что температурная среда внутри нашего организма достаточно высокая, и, если мы охлаждаемся изнутри, мы нарушаем процессы того же желчеоттока, работу ферментов в нашем ЖКТ. Желательно пить воду комнатной температуры или даже слегка теплую, чтобы помогать организму восстанавливать потери»,
– отмечает Наталья Лазуренко.
Воду следует пить небольшими порциями в течение всего дня, для этого носите с собой бутылку воды. Напиваться впрок смысла не имеет. Чтобы помогать организму охлаждаться, можно протирать открытые части тела влажными салфетками, полоскать водой рот.
«Если вы остались на открытом воздухе и чувствуете, что слишком долго пребываете на жаре и вам становится плохо, прежде всего уйдите в тенек или зайдите в какой-нибудь супермаркет, где есть кондиционер, – рекомендует терапевт. – И не стесняйтесь просить о помощи. Если вам стало плохо, и вы знаете, что у вас гипертоническая болезнь или гипотоническое состояние, когда давление, наоборот, снижено, попросите, чтобы вам вызвали скорую помощь. А начните с того, что просто выпейте воды».
При плохом самочувствии важно сесть, чтобы не удариться при потере сознания и падении. В случае наличия хронических заболеваний, таких как диабет, нужно носить в кармане соответствующую записку, чтобы упростить медикам оказание медицинской помощи. В ней также можно указать номера телефонов родственников.