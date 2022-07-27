Какие заболевания обостряются в жару

«Если вы остались на открытом воздухе и чувствуете, что слишком долго пребываете на жаре и вам становится плохо, прежде всего уйдите в тенек или зайдите в какой-нибудь супермаркет, где есть кондиционер, – рекомендует терапевт. – И не стесняйтесь просить о помощи. Если вам стало плохо, и вы знаете, что у вас гипертоническая болезнь или гипотоническое состояние, когда давление, наоборот, снижено, попросите, чтобы вам вызвали скорую помощь. А начните с того, что просто выпейте воды».