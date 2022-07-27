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2 часа назад

Потрясения могут вызвать болезнь разбитого сердца

Волгоградская правда

Биолог Анча Баранова заявила, что сильный стресс может спровоцировать синдром такоцубо.

Потрясения могут вызвать болезнь разбитого сердца
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Исследования показали, что с 2006 по 2017 год более 135,5 тысячи американцев столкнулись с синдромом такоцубо. По словам врача, что в этом случае сердечный приступ случается сразу после сильного стресса.

Как сообщает NVL, к причинам появления этого синдрома также относят вазоспазм, недостаточность микроциркуляции и патологический катехоламиновый ответ.

Биолог отмечает, что чаще всего синдром такоцубо случается зимой. В зону риска попадают женщины в возрасте от 50 лет. Годом ранее 88% американок старше 50 лет пострадали от синдрома такоцубо.

Болезни и лекарства,Анча Баранова,
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