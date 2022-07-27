Потрясения могут вызвать болезнь разбитого сердца

Биолог Анча Баранова заявила, что сильный стресс может спровоцировать синдром такоцубо.
Исследования показали, что с 2006 по 2017 год более 135,5 тысячи американцев столкнулись с синдромом такоцубо. По словам врача, что в этом случае сердечный приступ случается сразу после сильного стресса.
Как сообщает NVL, к причинам появления этого синдрома также относят вазоспазм, недостаточность микроциркуляции и патологический катехоламиновый ответ.
Биолог отмечает, что чаще всего синдром такоцубо случается зимой. В зону риска попадают женщины в возрасте от 50 лет. Годом ранее 88% американок старше 50 лет пострадали от синдрома такоцубо.