Потрясения могут вызвать болезнь разбитого сердца

Биолог Анча Баранова заявила, что сильный стресс может спровоцировать синдром такоцубо.

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Исследования показали, что с 2006 по 2017 год более 135,5 тысячи американцев столкнулись с синдромом такоцубо. По словам врача, что в этом случае сердечный приступ случается сразу после сильного стресса.

Как сообщает NVL, к причинам появления этого синдрома также относят вазоспазм, недостаточность микроциркуляции и патологический катехоламиновый ответ.