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57 минут назад

Рецидив рака: что делать чтобы снизить риски

Inc-News

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о том как избежать рецидива рака и начать вести здоровый образ жизни без страха.

Рецидив рака: что делать чтобы снизить риски
Фото: Inc-NewsInc-News

Рецидив рака может наступить внезапно и протекать бессимптомно, есть закономерность: чем раньше была диагностирована болезнь первоначально и начато лечение, тем ниже риск рецидива в будущем.

Нужно научиться самостоятельно определять признаки вновь начавшегося заболевания, а как это сделать рассказал главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН, практикующий врач хирург-онколог Андрей Каприн.

«В целом, вероятность рецидива зависит от формы опухолевого процесса и гистологического типа опухоли, проведенного лечения, стадии заболевания, локализации опухоли».

Сигналами рецидива может быть:

  • снижение веса
  • слабостьутомляемость
  • снижение аппетита
  • повышенная температура
  • озноб
  • зуд
  • потливость
  • воспаление лимфоузлов

Чтобы снизить риск повторного возникновения рака нужно:

  1. Регулярно посещать лечащего врача. Даже если вас ничего не беспокоит, регулярность в этом процессе теперь для вас обязательна.
  2. Соблюдать здоровый образ жизни. Сбалансированное питание, здоровый, крепкий сон, соблюдение диеты поможет вам снизить риски.
  3. Спорт. Поддержание физической активности необходимо любому человеку, особенно если вы не так давно перенесли онкологическое заболевание, так как поддерживается работа иммунной системы, которая очень страдает при химиотерапии, также снижается уровень сахара в крови, происходит снижение секреция инсулина и снижается уровень фактора роста опухолей.
  4. Лечить рецидив сложнее чем первоначальный рак, так как он протекает сложнее, стремительнее и агрессивнее, поэтому не забывайте регулярно посещать врачей и следить за своим здоровьем.
Болезни и лекарства,Андрей Каприн,РАН,
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