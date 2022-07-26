Рецидив рака: что делать чтобы снизить риски

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о том как избежать рецидива рака и начать вести здоровый образ жизни без страха.
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Рецидив рака может наступить внезапно и протекать бессимптомно, есть закономерность: чем раньше была диагностирована болезнь первоначально и начато лечение, тем ниже риск рецидива в будущем.
Нужно научиться самостоятельно определять признаки вновь начавшегося заболевания, а как это сделать рассказал главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН, практикующий врач хирург-онколог Андрей Каприн.
«В целом, вероятность рецидива зависит от формы опухолевого процесса и гистологического типа опухоли, проведенного лечения, стадии заболевания, локализации опухоли».
Сигналами рецидива может быть:
- снижение веса
- слабостьутомляемость
- снижение аппетита
- повышенная температура
- озноб
- зуд
- потливость
- воспаление лимфоузлов
Чтобы снизить риск повторного возникновения рака нужно:
- Регулярно посещать лечащего врача. Даже если вас ничего не беспокоит, регулярность в этом процессе теперь для вас обязательна.
- Соблюдать здоровый образ жизни. Сбалансированное питание, здоровый, крепкий сон, соблюдение диеты поможет вам снизить риски.
- Спорт. Поддержание физической активности необходимо любому человеку, особенно если вы не так давно перенесли онкологическое заболевание, так как поддерживается работа иммунной системы, которая очень страдает при химиотерапии, также снижается уровень сахара в крови, происходит снижение секреция инсулина и снижается уровень фактора роста опухолей.
- Лечить рецидив сложнее чем первоначальный рак, так как он протекает сложнее, стремительнее и агрессивнее, поэтому не забывайте регулярно посещать врачей и следить за своим здоровьем.