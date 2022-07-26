Рецидив рака: что делать чтобы снизить риски

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о том как избежать рецидива рака и начать вести здоровый образ жизни без страха.

Рецидив рака может наступить внезапно и протекать бессимптомно, есть закономерность: чем раньше была диагностирована болезнь первоначально и начато лечение, тем ниже риск рецидива в будущем.