Операция на носовую перегородку: септопластика и лазерная коррекция

Носовая перегородка имеет значение в дыхании, поскольку состоит из костных и хрящевых элементов. Травма одной из составляющей может привести к деформации другой в детском возрасте или в подростковый период.
Частичное или патологическое искривление перегородки носа приводит к ухудшению дыхательного процесса и зачастую происходит переход на дыхание ртом. Это не есть хорошо, потому как ротовое дыхание вызывает ряд хронических и инфекционных заболеваний ЛОР-органов. Эффективным решением этой проблемы будет операция на носовую перегородку, а именно септопластика в Москве цены.
Подробнее затронем тему лазерной коррекции носовой перегородки, для процедуры необходим специализированный лазерный луч и соответствующее оборудование.
Операция имеет такие достоинства, как оснащение антисептическим эффектом, также срок реабилитации значительно сокращается. Кроме того, септопластика лазером проводится не больше чем полчаса, при обычной операции время может достигать более одного часа. Лазерная процедура также позволяет оставить в целостности объект, что необходимо исправить.
Выше были перечислены медицинские показания, также существуют эстетические причины для проведения лазерной септопластики. В этом случае человек избавляется от комплексов, обретает уверенность в себе и в своем внешнем виде.