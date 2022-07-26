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1 час назад

Операция на носовую перегородку: септопластика и лазерная коррекция

Новый Омск

Носовая перегородка имеет значение в дыхании, поскольку состоит из костных и хрящевых элементов. Травма одной из составляющей может привести к деформации другой в детском возрасте или в подростковый период.

Операция на носовую перегородку: септопластика и лазерная коррекция
Фото: Новый ОмскНовый Омск

Частичное или патологическое искривление перегородки носа приводит к ухудшению дыхательного процесса и зачастую происходит переход на дыхание ртом. Это не есть хорошо, потому как ротовое дыхание вызывает ряд хронических и инфекционных заболеваний ЛОР-органов. Эффективным решением этой проблемы будет операция на носовую перегородку, а именно септопластика в Москве цены.

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Стоимость услуги зависит от некоторых факторов, например:
  • какую степень сложности имеет процесс корректировки носовой перегородки;
  • имеет ли пациент сопутствующие заболевания;
  • степень квалификации хирурга, что проводит операцию;
  • уровень используемой медицинской техники и прочее.

Разновидность операций

В медицинском центре врачи подберут необходимый вариант коррекции носовой перегородки, сегодня существует три разновидности операции:

Подробнее затронем тему лазерной коррекции носовой перегородки, для процедуры необходим специализированный лазерный луч и соответствующее оборудование.

Операция имеет такие достоинства, как оснащение антисептическим эффектом, также срок реабилитации значительно сокращается. Кроме того, септопластика лазером проводится не больше чем полчаса, при обычной операции время может достигать более одного часа. Лазерная процедура также позволяет оставить в целостности объект, что необходимо исправить.

Показания к проведению операции

Лазерная коррекция носовой перегородки необходима при следующих случаях:
  • пациент затрудняется дышать носом;
  • проявление хронических заболеваний, например, синусит, гайморит и прочее;
  • ощущение сухости во рту и носовой полости от регулярного дыхания ртом;
  • частое и внезапное кровотечение из носа;развитие бактериальных и воспалительных процессов в носовых пазухах;
  • возникновение храпа и прочее.

Выше были перечислены медицинские показания, также существуют эстетические причины для проведения лазерной септопластики. В этом случае человек избавляется от комплексов, обретает уверенность в себе и в своем внешнем виде.

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