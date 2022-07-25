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1 час назад

Врач перечислил россиянам неочевидные и опасные причины проблем с обонянием

Lenta.ru

Искажение запахов и вкусов может появиться при инсульте, уверен врач-терапевт Андрей Звонков. Иные опасные и неочевидные причины проблем с восприятием ароматов он перечислил россиянам в интервью для Ura.ru.

Названы неочевидные и опасные причины проблем с обонянием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Наиболее яркое проявление нарушения вкуса и обоняния у нас произошло во время эпидемии COVID», — отметил Звонков.

Однако, по его словам, кроме новой коронавирусной инфекции, существует еще ряд заболеваний, которые мешают человеку полноценно наслаждаться вкусами и ароматами.

Врач привел в пример некротический насморк, тяжелое гнойное заболевание, при котором слизистая носа воспаляется до черноты.

«Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая», — рассказал Зайцев о самом наглядном симптоме недуга.

Нарушение вкуса и обоняния может произойти и при очень специфических инсультах, когда нарушается кровообращение в лобной области, сообщил врач. Он подчеркнул, что в таком случае меняется не только способность ощущать запахи, но и поведение человека в целом. В заключение Звонков отметил, что различные травмы и контузии также могут стать причиной нарушения восприятия вкуса и запаха.

Ранее невролог Павел Хорошев предупредил о серьезной опасности недосыпа. По его словам, здоровый сон важен для растворения старых и роста новых нейронов в мозге.

Болезни и лекарства,
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