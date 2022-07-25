Почему артериальную гипертонию называют «тихим убийцей»

Опасность артериальной гипертонии в том, что она подкрадывается незаметно, а ее симптомы легко принять за что угодно, но только не за признаки опасной болезни. «Рамблер» рассказывает, как понять, что вы в группе риска, и как себя обезопасить.

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Артериальная гипертензия часто развивается без видимых симптомов, человек живет в своем привычном ритме и даже не догадывается, что у него повышается давление. Такие скачки, если вовремя их не заметить и не обратиться к врачу, становятся серьезным фактором риска и могут вызвать инфаркт или инсульт — опасные заболевания, которые нередко приводят к смерти. Именно поэтому артериальная гипертензия получила второе название — «тихий убийца». Стоит внимательно относиться к своему здоровью и регулярно измерять давление.

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«По статистике, каждый второй гипертоник не подозревает о наличии опасного заболевания. Некоторые ошибочно полагают, что гипертония — «недуг пожилых». По данным ВОЗ, за последние три десятилетия в мире почти вдвое выросло число людей с артериальной гипертонией в возрасте от 30 лет. В нашей стране борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

25 июля АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России запускают коммуникационную кампанию — ролики, напоминающие о важности ранней диагностики артериальной гипертонии, выйдут на телевидении, радио и в интернете. В городах также будет размещена наружная реклама.

София Малявина объясняет:

«Сценаристы фильмов ужасов часто играют на человеческих страхах и фобиях, чтобы держать зрителя в напряжении. Есть много вещей, которых мы совершенно беспочвенно боимся. Но стоит ли переживать из-за несуществующих угроз, если прямо сейчас внутри любого из нас может затаиться «тихий убийца»? Привычка регулярно измерять артериальное давление не позволит застать вас врасплох. В этом заключается основная идея нашей коммуникационной кампании».

Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем. Если хотя бы один раз вы заметили, что у вас повышенное давление, проверять его нужно регулярно. Нормальные показатели — ниже 120 на 80. Отклонения от нормы — весомый повод обратиться к врачу.

«Артериальная гипертония — ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, из-за которых люди рискуют стать инвалидами или умереть. Поэтому вопрос контроля артериальной гипертензии — проблема номер один. Каждый должен понимать, что здоровье у человека одно. И если мы с самого детства не будем осознавать значимость здоровья сердца и сосудов, если мы с самых молодых лет не будем заботиться о том, чтобы организм работал без перебоев и очень долго, тогда у человека, к сожалению, не может быть той жизни, которую бы он сам себе желал», — напоминает генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Здоровье человека на 70% зависит от образа его жизни. В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

5 простых правил, которые помогут снизить риск развития артериальной гипертонии:

Следите за уровнем артериального давления.

Контролируйте индекс массы тела.

Откажитесь от никотина и алкоголя. Гипертония находит своих жертв по запаху.

Занимайтесь физкультурой не менее 30 минут ежедневно.

Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке: национальныепроекты.рф/гипертония.

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