Цвет глаз может указать на риски возникновения серьезных недугов

Шилова уточнила, что кареглазые люди склонны к развитию глаукомы, для которой характерно выщелачивание пигмента из радужки. Чем такого пигмента больше, тем более склонен обладатель таких глаз в тому, что он выбивается, попадает в пути оттока и провоцирует развитие глаукомы. Это заболевание чаще встречается у жителей южных регионов, где как раз и больше кареглазых, поскольку меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом.