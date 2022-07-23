Цвет глаз может указать на риски возникновения серьезных недугов

Так, по словам эксперта, наиболее подвержены риску обладатели голубых и карих глаз.
Шилова уточнила, что кареглазые люди склонны к развитию глаукомы, для которой характерно выщелачивание пигмента из радужки. Чем такого пигмента больше, тем более склонен обладатель таких глаз в тому, что он выбивается, попадает в пути оттока и провоцирует развитие глаукомы. Это заболевание чаще встречается у жителей южных регионов, где как раз и больше кареглазых, поскольку меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом.
А вот голубоглазые жители северных регионов подвержены появлению злокачественных образований. Глаза со светлой радужкой меньше защищены от солнца, что и обуславливает склонность к возникновению меланом.
Иногда симптомом заболевания является и гетерохромия радужки разных цветов. Она бывает врожденной и приобретенной. Последняя может быть реакцией на травму глаз, прием некоторых лекарств или признаком какой-то болезни. Подобные изменения должны насторожить человека и стать поводом обратиться к специалисту.