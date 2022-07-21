Как определить по глазам, что у человека высокое давление

Многие люди в 40+ лет бывают у окулиста регулярно. При этом мало кто знает, что глаза человека могут рассказать о том, что у него повышено давление. Вот какие признаки на это указывают.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Считается, что во всём мире от повышенного давления страдают 1,3 миллиарда человек. При этом из них лишь половина знает о том, что у них гипертония.

Повышенное давление нередко является следствием нездорового образа жизни. Возникает оно часто у тех, кто много лет подряд придерживается неправильного питания, отказывается от занятий спортом, курит, пьёт много алкоголя. Помимо этого, на развитие гипертонии могут влиять сахарный диабет, болезни почек, наследственность.

Если на высокое давление не обращать внимание, то это может привести к болезням сердца, почек, инсульту, сосудистой деменции, заболеваниям глаз. Поэтому так важно регулярно проверять зрение у окулиста.

Офтальмолог также может выявить у вас повышенное давление даже раньше, чем терапевт. Дело в том, что при осмотре глаза при помощи щелевой лампы или при снимке сетчатки врачу видны кровеносные сосуды. Эти сосуды считаются очень чувствительными к изменениям артериального давления, а при повышенном давлении они могут повредиться. Это может привести к ухудшению зрения.

Кроме того, при повышенном давлении под сетчаткой глаза может накапливаться жидкость. И это тоже сказывается на здоровье глаз.

Окулист может диагностировать гипертонию у пациента, если обнаружит скопление жидкости в глазу, дисфункцию или воспаление кровеносных сосудов. А по диаметру кровеносных сосудов он может сказать, насколько человек подвержен риску возникновения болезней сердца и повышенного давления.