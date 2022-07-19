Пять важных фактов о туберкулезе

По календарю прививок вакцинация против туберкулеза проводится одной из первых с момента рождения ребенка не только в РФ, но и других странах мира. И это совершенно не удивительно, так как туберкулезная палочка до сих пор считается одним из самых распространенных инфекционных возбудителей в мире. «ФедералПресс» рассказывает главное, что нужно знать об этой опасной болезни и ее лечении.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Факт № 1: символ борьбы с туберкулезом – белая ромашка

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Туберкулез – это одно из самых древних заболеваний, известных человечеству. Например, в середине прошлого века при раскопках в Египте была обнаружена мумия человека, возраст которой насчитывает более 2 тысяч лет – у нее были следы поражения органов и костей, которые характерны исключительно для туберкулеза. Такие же специфические изменения костей были найдены и у мумий фараонов в саркофагах пирамид. Описание этой болезни можно найти в трудах Гиппократа и других древних медицинских трактатах из Египта, Китая, Индии, Греции и арабских стран. Как и у многих других смертельных заболеваний, у туберкулеза и борьбы с ним есть свой символ – это белая ромашка. Его история идет от 1912 года, когда в России прошла первая благотворительная акция по сбору средств на борьбу с болезнью. В знак благодарности девушки-активистки раздавали благотворителям белые ромашки.

Факт № 2: это не «средневековая хворь»

Многим кажется, что туберкулез – это что-то если не из позднего Средневековья, то из середины прошлого века. Некоторые даже думают, что человечество победило эту заразу, как некогда оспу. Только это в корне неверно. На деле же эта болезнь входит в десятку лидеров по смертности среди заболеваний и является абсолютным лидером среди инфекционных заболеваний по количеству смертей от одного инфекционного агента. По этому параметру он обгоняет даже ВИЧ. За последние 100 лет туберкулез унес жизни порядка 100 млн человек по всему миру. А в последние годы ситуация даже ухудшилась «Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла», – сообщила в своем отчете Всемирная организация здравоохранения в конце прошлого года. Во многом это произошло из-за того, что в результате пандемии многие заболевшие туберкулезом не смогли вовремя получить верный диагноз. Как отмечается в докладе, в 2020 году от туберкулеза умерли около 1,5 миллиона человек.

Факт № 3: от него не спасает уровень благополучия

Из-за достаточно неплохих условий жизни в крупных городах действительно может показаться, что случаи заболевания туберкулезом нечасты, за исключением разве что ситуаций с бедными старыми домами, тюрьмами и школами-интернатами. И это тоже неправда: туберкулез невероятно заразен, и потому миф о том, что подхватить его можно только в неблагополучных условиях, все-таки неверен. Тем не менее существуют группы людей, которые наиболее подвержены опасности заражения. В группу риска по заболеванию входят дети до 5 лет, молодые люди в возрасте 14–20 лет и пожилые люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, силикоз, болезни почек и т. д.), онкологией и сниженным иммунитетом, а также представители некоторых профессий – медработники, сотрудники приютов для бездомных, исправительных учреждений, домов для престарелых. В сутки больной с мокротой выделяет от 15 млн до 7 млрд туберкулезных бацилл – микробов под названием «палочка Коха», вызывающих заболевание туберкулезом и распространяющихся в радиусе 1–6 метров. Без лечения каждый человек с активной формой туберкулеза может инфицировать в среднем 10–15 человек в год. Частый стресс, сбитый режим сна и питания, ослабленный иммунитет вследствие других заболеваний (в том числе ВИЧ и COVID-19) легко могут стать благоприятной средой для заражения и активной фазы не подававшей признаков болезни.

Факт № 4: болезнь может «спать» годами

Палочка Коха невероятно устойчива к неблагоприятной среде: ее нельзя убить кипячением или спиртом, а попадая в организм человека, она может не подавать вида годами, дожидаясь ослабления иммунной системы носителя. По данным ВОЗ, в той или иной степени заражены бациллами туберкулеза более двух миллиардов человек – практически это одна треть всего населения земного шара. Однако у них он не проявляется, в этом виде его называют «закрытой формой заболевания». Тем не менее каждый десятый из этих людей заболевает активной формой туберкулеза. Вероятность заболеть у таких людей от 5 до 15 % (в зависимости от иммунитета), но ильный стресс, недостаточное потребление витаминов и полезных веществ, плохой сон, курение, диабет или заболевания иммунитета могут спровоцировать болезнь. Также примерно у 8 % населения земного шара существует естественный иммунитет к туберкулезу – как правило, устойчивые к заболеванию люди встречаются в районах с наиболее частой заболеваемостью. Однако факторы, способствующие его возникновению, еще не до конца изучены наукой.

Факт № 5: его очень сложно лечить