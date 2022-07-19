Раскрыта главная причина возникновения болезни Паркинсона

Больше одного миллиона жителей США страдают болезнью Паркинсона. При этом заболевании у человека замедляются все движения, начинается тремор, когнитивные изменения (трудности с концентрацией внимания, памятью, планированием). Существуют множество факторов, влияющих на развитие этого состояния, но среди них есть один, который встречается чаще остальных.

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Как отмечает доктор Цвия Фай Кармон из Института двигательных расстройств Медицинского центра Шиба, сильнее всего подвержены болезни Паркинсона пожилые. Причём у мужчин эта болезнь возникает чаще, чем у женщин.

Также доктор медицинских наук, невролог, директор Центра двигательных расстройств в Медицинском центре Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике Мелита Петросян говорит, что назвать точную причину развития болезни Паркинсона сложно. Однако самым значительным фактором, влияющим на возникновение заболевания, считается возраст. Генетика же как важный фактор играет роль лишь в 5 % случаев.

Чаще всего же, замечает доктор Петросян, болезнь возникает при сочетании нескольких факторов. Среди них может быть генетика, старение, окружающая среда. Из последнего можно выделить воздействие на мозг различных тяжёлых металлов, пестицидов и прочих веществ, а также травмы головы.