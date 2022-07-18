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57 минут назад

Кардиолог назвал причины возникновения инсульта в молодом возрасте

Национальная Служба Новостей

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский заявил, что у раннего инсульта есть огромное количество причин, сообщает «Вечерняя Москва».

Причины возникновения инсульта в молодом возрасте
Фото: nsn.fmnsn.fm

Ученые предупредили о риске инсульта и болезней сердца из-за парацетамола По его словам, чаще всего это «наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет».

«Если человек знает, что у него в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, то необходимо проводить пожизненное лечение. Более того, стресс или магнитные бури могут послужить катализатором к инсульту»,

— объяснил специалист.

Серебрянский добавил, что ранний инсульт не гарантирует скоропостижную смерть, а выявить его предпосвлки поможет регулярные обследования.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что после 40 лет каждый год нужно сдавать анализы на холестерин высокой и низкой плотности, сообщает RT.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,Юрий Серебрянский,
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