Названы особенно подверженные тромбозу группы людей

Особенно подверженные тромбозу категории людей в разговоре с «Мослентой» назвал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, автор более 70 научных публикаций Ярослав Ашихмин.
«В группу риска в данном случае входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с аритмией, с тромбами в венах, а также те, у кого есть атеросклеротические бляшки»,
— заявил врач.
Ашихмин добавил, что у пожилых людей во время авиаперелетов может резко повыситься развитие тромбоэмболии легочной артерии. «В ряде случаев нужно принимать антикоагулянты», — сказал он.
К группе риска также можно отнести людей с варикозной болезнью вен, имеющих избыточный вес, вредные привычки и ведущих пассивный образ жизни.
«Тромбозы бывают разные. Тромбоз артерий называется инсультом, если это сосуды головного мозга, и инфарктом, если это сосуды сердца. Главная причина этих тромбозов — атеросклероз. Второй частый вид тромбоза — когда тромбы из вен нижних конечностей отправляются в легочную артерию, это и есть тромбоэмболия легочной артерии. Третий вид тромбоза — когда при мерцательной аритмии тромбы вылетают из ушек предсердий. Тоже развивается инсульт»,
— объяснил кардиолог.
Профилактика тромбоза — дело достаточно сложное, все зависит от причин его возникновения, сказал собеседник «Мосленты».
Ранее Ашихмин назвал основные признаки заражения клещевым боррелиозом — болезнью Лайма. Инфекционная болезнь может развиться после контакта с клещом.