Названы особенно подверженные тромбозу группы людей

«Тромбозы бывают разные. Тромбоз артерий называется инсультом, если это сосуды головного мозга, и инфарктом, если это сосуды сердца. Главная причина этих тромбозов — атеросклероз. Второй частый вид тромбоза — когда тромбы из вен нижних конечностей отправляются в легочную артерию, это и есть тромбоэмболия легочной артерии. Третий вид тромбоза — когда при мерцательной аритмии тромбы вылетают из ушек предсердий. Тоже развивается инсульт»,