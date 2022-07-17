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2 часа назад

Названы особенно подверженные тромбозу группы людей

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Особенно подверженные тромбозу категории людей в разговоре с «Мослентой» назвал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, автор более 70 научных публикаций Ярослав Ашихмин.

Названы особенно подверженные тромбозу группы людей
Фото: МослентаМослента

«В группу риска в данном случае входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с аритмией, с тромбами в венах, а также те, у кого есть атеросклеротические бляшки»,

— заявил врач.

Ашихмин добавил, что у пожилых людей во время авиаперелетов может резко повыситься развитие тромбоэмболии легочной артерии. «В ряде случаев нужно принимать антикоагулянты», — сказал он.

К группе риска также можно отнести людей с варикозной болезнью вен, имеющих избыточный вес, вредные привычки и ведущих пассивный образ жизни.

«Тромбозы бывают разные. Тромбоз артерий называется инсультом, если это сосуды головного мозга, и инфарктом, если это сосуды сердца. Главная причина этих тромбозов — атеросклероз. Второй частый вид тромбоза — когда тромбы из вен нижних конечностей отправляются в легочную артерию, это и есть тромбоэмболия легочной артерии. Третий вид тромбоза — когда при мерцательной аритмии тромбы вылетают из ушек предсердий. Тоже развивается инсульт»,

— объяснил кардиолог.

Профилактика тромбоза — дело достаточно сложное, все зависит от причин его возникновения, сказал собеседник «Мосленты».

Ранее Ашихмин назвал основные признаки заражения клещевым боррелиозом — болезнью Лайма. Инфекционная болезнь может развиться после контакта с клещом.

Болезни и лекарства,Ярослав Ашихмин,
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