Названы 5 бесполезных советов для здоровья людей старше 50 лет

Предложение сократить содержание жиров и углеводов в рационе может не помочь, а навредить организму.

Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив

Издание Eat This, Not That (ETNT) сообщает, что после 50 лет не стоит сокращать количество еды, богатой жирами и углеводами. Несмотря на распространенное мнение о пользе такого подхода, это может навредить организму.

Также не стоит каждый день принимать аспирин. Потребление лекарств нужно согласовать с врачом, иначе существует большая вероятность столкнуться с недугами.

Людям старше 50 лет часто советуют дремать днем. Это плохая рекомендация. Можно нарушить ночной сон, а это серьезно скажется на общем состоянии организма.