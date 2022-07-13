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2 часа назад

Названы 5 бесполезных советов для здоровья людей старше 50 лет

Волгоградская правда

Предложение сократить содержание жиров и углеводов в рационе может не помочь, а навредить организму.

Названы 5 бесполезных советов для здоровья людей старше 50 лет
Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архивИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив

Издание Eat This, Not That (ETNT) сообщает, что после 50 лет не стоит сокращать количество еды, богатой жирами и углеводами. Несмотря на распространенное мнение о пользе такого подхода, это может навредить организму.

Также не стоит каждый день принимать аспирин. Потребление лекарств нужно согласовать с врачом, иначе существует большая вероятность столкнуться с недугами.

Людям старше 50 лет часто советуют дремать днем. Это плохая рекомендация. Можно нарушить ночной сон, а это серьезно скажется на общем состоянии организма.

Эксперты отмечают, что не стоит потреблять мультивитамины и прочие комплексы добавок. Полезные вещества важно получать благодаря разнообразному рациону. В нем должны присутствовать в том числе овощи и фрукты.

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