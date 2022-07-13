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2 часа назад

Врач рассказал, можно ли заболеть оспой и коронавирусом одновременно

РИА "ФедералПресс"

Люди чаще стали задаваться вопросом, можно ли заболеть оспой и коронавирусом одновременно. На него ответил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Можно ли заболеть оспой и коронавирусом одновременно
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Вероятность одновременно заболеть оспой обезьян и ковидом в России очень низкая из-за отсутствия распространенности первого заболевания», – отметил Альтштейн.

Такую информацию опубликовал telegram-канал 360.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о первом выявленном в России случае заражения оспой обезьян – инфекцию обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы.

Болезни и лекарства,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
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