Люди чаще стали задаваться вопросом, можно ли заболеть оспой и коронавирусом одновременно. На него ответил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Вероятность одновременно заболеть оспой обезьян и ковидом в России очень низкая из-за отсутствия распространенности первого заболевания», – отметил Альтштейн.
Такую информацию опубликовал telegram-канал 360.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о первом выявленном в России случае заражения оспой обезьян – инфекцию обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы.