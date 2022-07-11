Раскрыт фактор, способствующий женскому алкоголизму

Ученые из Университета Карнеги-Меллона провели исследование и выявили фактор, который повышает риск развития женского алкоголизма. Исследование опубликовано в журнале Drug and Alcohol Dependence.

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Эксперты изучили специальные анкеты 4500 подростков в возрасте 18 лет на тему употребления алкоголя. Впоследствии за ними наблюдали в течение 17 лет.

Результаты показали, что подростки и молодые люди, которые выпивали в одиночестве, имели на 35% больший риск развития алкоголизма во взрослом возрасте по сравнению с теми сверстниками, которые пили алкоголь в компаниях. При этом женщины оказались более подвержены риску развития алкогольной зависимости.

Специалисты также пришли к выводу, что подростки и юноши чаще пьют в одиночку, чтобы справиться с негативными чувствами.