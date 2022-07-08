Как персики влияют на онкологию и долголетие

Секреты долголетия ученые пытаются раскрыть уже не одно столетие. О факторах, которые увеличивают продолжительность жизни, уже известно. Понятно, что большое значение имеет питание. Оказалось, что на долголетие и здоровье серьезно могут повлиять персики. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pixnio Pixnio

Одним из самых полезных продуктов, обладающих мощными защитными свойствами, оказались персики. Этот фрукт полезен для сердца, иммунной системы и аллергиков.

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Известный американский диетолог Максин Смитт объяснила, что некоторые из этих преимуществ могут быть связаны с составом клетчатки фруктов:

"Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина. Нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и помогает предотвратить запоры".

Кроме того, фрукт богат витамином С и другими важными антиоксидантами, которые, по мнению медиков, способны предотвратить сердечные заболевания, инсульты и онкологические болезни. Как правило, чем спелее плод, тем больше антиоксидантов он содержит.

Более того, антиоксидант бета-каротин, придающий персикам золотисто-оранжевый цвет, при употреблении в пищу превращается в витамин А, хорошо влияющий на зрение.

Известно, что каротиноиды и кофейная кислота, что содержащиеся в персиках, обладают противораковыми свойствами. Было доказано, что эти химические вещества предотвращают рост доброкачественных опухолей кожи и их превращение в злокачественные.

Некоторые исследования показали, что полифенолы, содержащиеся в персиках, ограничивают рост раковых клеток и обладают способностью убивать раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми.

А что показал эксперимент

Исследование, проведенное учеными из Университета штата Вашингтон и Texas A&M, показало, что соединения полифенолов в персиках могут остановить рост клеток рака молочной железы и их способность распространяться.

Доктор Джулиана Норатто, диетолог из Университета штата Вашингтон, считает, что полифенолы в персиках могут дополнить терапию, снижающую риск метастазирования рака груди и других видов рака. Для этого перчики можно употреблять в свеем виде или в форме экстракта в качестве пищевой добавки.

Норатто провела исследование в рамках своей докторской работы в Texas A&M вместе с другими учеными. В 2009 году они опубликовали исследование, показывающее, что экстракты персика и сливы подавляют рост клеток рака молочной железы.

Для последующего исследования они имплантировали клетки рака молочной железы под кожу мышей и наблюдали за ростом клеток. Дав клеткам неделю на приживление, исследователи кормили мышей либо солевым раствором, либо различными дозами полифенолов персика — соединений, которые помогают растениям защищаться от вредного воздействия ультрафиолетового излучения солнца.

Через 12 дней ученые увидели, что у мышей, которых кормили высоким уровнем полифенолов, опухоли росли меньше и без образования кровеносных сосудов, которые могут способствовать распространению раковых клеток в другие части тела. В опухолях этих мышей было меньше признаков ферментов, участвующих в распространении и инвазии рака. Когда они проанализировали легкие мышей, они обнаружили, что соединения персика ингибируют метастазирование в легкие.