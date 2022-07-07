Сон при свете повышает риск развития ожирения

Неврологи из Северо-Западного университета в США обнаружили, что пожилые люди, которые подвергаются воздействию света во сне, чаще страдают ожирением, диабетом или гипертонией. Результаты опубликованы в журнале SLEEP.

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В эксперименте приняли участие 552 человека в возрасте от 63 до 84 лет. Каждый из участников использовал наручное устройство для отслеживания количества света, которому они подвергались в течение ночи. Участники были разделены на две отдельные группы. У первых было по крайней мере пять часов полной темноты каждую ночь, в то время как другие подвергались постоянному воздействию света.

По результатам, 73% людей, которые спали ночью при каком-либо свете, страдали от высокого кровяного давления — это на 74% больше, чем у людей, которые ночью спали в полной темноте. Риск диабета был удвоен: лишь 9,8% людей, не имеющих света ночью, страдали этим заболеванием, тогда как во второй группе показатель составил 17,8%. Риск ожирения также увеличился на 82%.

Эксперты советуют спать без света, особенно без синего, так как он активно стимулирует мозг. Такое воздействие приводит к проблемам с обменом веществ, соответственно с аппетитом и питанием в целом. Также исследование показало, что включение света ночью может негативно повлиять на метаболизм человека, в частности на усвояемость глюкозы.

"Пожилые люди уже подвержены более высокому риску диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мы хотели увидеть, есть ли разница в частоте этих заболеваний, связанных с воздействием света в ночное время",