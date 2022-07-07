Названы болезни, передающиеся через поцелуи

Врачи утверждают, что поцелуи полезны, поскольку стимулируют выработку важных гормонов и, как следствие, снимают стресс и напряжение. Но у них есть и «опасная» сторона. О ней рассказал врач-эпидемиолог Химкинской областной больницы Рафик Айвазян.

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Эксперт рекомендовал отказаться от поцелуев с людьми, в чем здоровье вы не уверены. Поскольку через поцелуи передаются все болезни, распространяющиеся воздушно-капельным путем. В частности, ОРВИ, грипп, коронавирус и даже оспа обезьян.

Также близкий контакт повышает риск заражения герпес-вирусами. Плохая новость в том, что бессимптомный носитель остается распространителем инфекции.

А вот заразиться гепатитом или ВИЧ практически невозможно, отметил врач. Но только в том случае, если у зараженного партнера и здорового нет ранок во рту или пародонтоза (и других стоматологических заболеваний, сопровождающихся кровоточивостью десен).

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