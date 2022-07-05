Какие лекарства могут привести к лишению водительских прав

Препараты групп нейролептиков, транквилизаторов, антиконвульсантов и антидепрессантов способны показать наличие психотропных веществ в крови при медосвидетельствовании. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун.

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"Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить еще и кодеинсодержащими препаратами",

— сказал он.

Специалист добавил, что применение подобных веществ может привести водителя к административной ответственности и лишить права управлять транспортом за факты «употребления наркотических веществ». По словам Ковтуна, такая практика существует давно.

Врач отметил, что на упаковках препаратов, которые содержат корвалол, цитрин и димедрол, пишется о возможных побочных действиях. Однако не уточняется, что есть риск лишения водительских прав. Нарколог порекомендовал гражданам читать состав лекарства перед применением, если есть планы сесть за руль.