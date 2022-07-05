27-летняя британка чуть не умерла от смеха

Британка Наташа Коутс поделилась своим редким заболеванием, которое вызывает аллергическую реакцию на сильные эмоции. Об этом пишет New York Post. Девушка рассказала в своих социальных сетях, что с детства страдает синдромом активации тучных клеток.

Коутс вспомнила, как однажды она чуть не умерла от смеха. После продолжительного хохота у девушки начался отек Квинке. "Мы сильно смеялись, и у меня распухли язык и горло. Один друг вызвал скорую помощь, а другой помог вколоть мне эпинефрин, чтобы я не задохнулась", — поделилась девушка.