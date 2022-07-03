Можно ли по языку определить наличие заболевания

Язык – орган ротовой полости, состоящий из слизистой. Поэтому в норме слизистая должна являться розовой, и если вы видите на языке белесые высыпания, это может говорить о кандидозе ротовой полости либо о проблемах ЖКТ. Второе – если язык увеличен в размере, то это говорит о том, что у человека сформировался аллергический отек Квинке. Также можно говорить о том, что слизистая всегда должна быть увлажнена. Если мы видим, что язык сухой, это признак обезвоживания организма и дефицита воды. Важно сказать, что изменение цвета языка может возникать у людей, которые используют антисептики для лечения болезней горла.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"