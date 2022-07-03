Можно ли по языку определить наличие заболевания

Здоровый цвет языка – розовый. Сам орган при внешнем осмотре влажный, на нем нет язвочек, налета, пятен и бороздок. Но всегда ли он выглядит так? Увы, нет. Зачем врач на приеме может попросить вас показать язык, расскажет “Рамблер”.
Чтобы дополнить картину сбора анамнеза и предварительного диагноза, терапевт может попросить вас показать язык, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев.
Если язык приобрел зеленоватый оттенок, вероятнее всего, пациент находится в состоянии отравления. Синюшный цвет появляется вследствие гипоксии или развития сердечной патологии.
Практически всегда язык становится ярко-красным или темно-красным при попадании инфекции в организм и последующей интоксикации.
Однако ставить диагноз только по тому, как выглядит этот орган, нельзя – подчеркнул собеседник “Рамблера”.