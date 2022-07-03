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40 минут назад

Можно ли по языку определить наличие заболевания

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Здоровый цвет языка – розовый. Сам орган при внешнем осмотре влажный, на нем нет язвочек, налета, пятен и бороздок. Но всегда ли он выглядит так? Увы, нет. Зачем врач на приеме может попросить вас показать язык, расскажет “Рамблер”.

Можно ли по языку определить наличие заболевания
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чтобы дополнить картину сбора анамнеза и предварительного диагноза, терапевт может попросить вас показать язык, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев.

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Язык – орган ротовой полости, состоящий из слизистой. Поэтому в норме слизистая должна являться розовой, и если вы видите на языке белесые высыпания, это может говорить о кандидозе ротовой полости либо о проблемах ЖКТ. Второе – если язык увеличен в размере, то это говорит о том, что у человека сформировался аллергический отек Квинке. Также можно говорить о том, что слизистая всегда должна быть увлажнена. Если мы видим, что язык сухой, это признак обезвоживания организма и дефицита воды. Важно сказать, что изменение цвета языка может возникать у людей, которые используют антисептики для лечения болезней горла.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Если язык приобрел зеленоватый оттенок, вероятнее всего, пациент находится в состоянии отравления. Синюшный цвет появляется вследствие гипоксии или развития сердечной патологии.

Практически всегда язык становится ярко-красным или темно-красным при попадании инфекции в организм и последующей интоксикации.

Однако ставить диагноз только по тому, как выглядит этот орган, нельзя – подчеркнул собеседник “Рамблера”.

Можно дать такой совет: если у человека изменился цвет языка, он должен обратиться к трем врачам: врач-гастроэнтеролог, врач-лор и врач-стоматолог.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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