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24 минуты назад

Врач предупредил об опасности одной группы препаратов для желудка

Lenta.ru

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал группу препаратов, частый прием которых опасен для желудка. О том, какие именно лекарства могут спровоцировать гастрит и язву желудка, специалист рассказал в беседе с терапевтом и ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Еленой Малышевой. Запись их разговора доступна на YouTube.

Врач предупредил об опасности одной группы препаратов для желудка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Городокин предупредил, что постоянный прием больших доз нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к гастриту или язве желудка. Его коллега Малышева, в свою очередь, уточнила, что к этой группе препаратов относятся аспирин, вольтарен, ибупрофен, диклофенак и другие лекарства.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,Первый канал,
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