Врач предупредил об опасности одной группы препаратов для желудка

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал группу препаратов, частый прием которых опасен для желудка. О том, какие именно лекарства могут спровоцировать гастрит и язву желудка, специалист рассказал в беседе с терапевтом и ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Еленой Малышевой. Запись их разговора доступна на YouTube.