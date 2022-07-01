Врач предупредил об опасности одной группы препаратов для желудка

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал группу препаратов, частый прием которых опасен для желудка. О том, какие именно лекарства могут спровоцировать гастрит и язву желудка, специалист рассказал в беседе с терапевтом и ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Еленой Малышевой. Запись их разговора доступна на YouTube.
Городокин предупредил, что постоянный прием больших доз нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к гастриту или язве желудка. Его коллега Малышева, в свою очередь, уточнила, что к этой группе препаратов относятся аспирин, вольтарен, ибупрофен, диклофенак и другие лекарства.