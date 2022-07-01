В состоянии постоянного стресса: чем чревато и как с ним справиться

Психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев рассказал «ФедералПресс», чем опасен для здоровья постоянный стресс на работе и как с ним справляться.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Постоянный стресс может вызвать обострение психосоматических заболеваний, желудочно-кишечного тракта, – это язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертоническая болезнь, инсульты, инфаркты, соответственно, различные длительные нарушения сна, апатико-абулический синдром. То есть очень много заболеваний, которые связаны с психикой и с общим соматическим состоянием», – пояснил эксперт.

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Алексей Казанцев считает, что в состоянии постоянного стресса находятся люди, находящиеся на спецоперации, а также те, кто работает в условиях, приближенных к боевым. По его словам, об остальных нельзя сказать, что они находятся в постоянном стрессе.

«Если тебя не устраивает, ты себя плохо чувствуешь, если у тебя нарушился сон и так далее, может быть, стоит задуматься, первично взять отпуск, а вторично – поискать новое место работы, если у вас не складывается с руководителем и так далее», – посоветовал врач.

Также психиатр-нарколог рассказал, что есть определенные психологические техники, «когда четко необходимо говорить, что ты будешь делать, что ты не будешь делать».

«Каждый волен выбирать сам, будет он в данной ситуации работать, трудиться и принимать ситуацию или найдет другое место работы», – сказал он.

Чтобы справиться с постоянным стрессом, Казанцев посоветовал обратиться к специалисту: психотерапевту или клиническому психологу.

«Они уже дадут рекомендации, что необходимо делать, и обязательно должно быть переключение, то есть смена картинки, какое-то хотя бы минимальное путешествие либо в другой город, либо можно съездить в лес на рыбалку, женщинам можно сходить на танцы и так далее. То есть человек должен переключаться, чтобы не находиться в состоянии постоянного стресса», – сказал эксперт.