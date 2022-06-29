Кардиолог напомнила о последствиях чрезмерного потребления алкоголя

При этом кардиолог добавила, что о снижении риска смертности от заболеваний сердца можно говорить «только при употреблении относительно умеренных и низких доз алкоголя», однако окончательно польза алкоголя для здоровья еще не была доказана. В заключение врач пояснила, что сейчас норма алкоголя для человека — до 15-20 граммов в день (в пересчете на чистый спирт). «В среднем алкогольный напиток может содержать от 8 до 14 граммов спирта, и, как мы видим, речь идет о потреблении 1-2 напитков в день, но не более», — добавила кардиолог.