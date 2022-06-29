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54 минуты назад

Кардиолог напомнила россиянам о последствиях чрезмерного потребления алкоголя

Lenta.ru

Употребление большого количества алкоголя способно повысить риск смертности от болезней сердца. Такое напоминание о вреде алкоголя сделала российский кардиолог, диетолог клинико-диагностического центра «Медси» Анна Семенова в беседе с «Известиями».

Кардиолог напомнила о последствиях чрезмерного потребления алкоголя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Установлено, что потребление более 100 граммов чистого спирта в составе алкогольных напитков в неделю снижает продолжительность жизни»,

— сказала диетолог. По словам Семеновой, чрезмерное потребление алкоголя также повышает артериальное давление и риск развития сердечной недостаточности. Помимо этого, в числе последствий — быстрый набор избыточного веса, заявила специалист и объяснила, что спиртные напитки очень калорийны.

При этом кардиолог добавила, что о снижении риска смертности от заболеваний сердца можно говорить «только при употреблении относительно умеренных и низких доз алкоголя», однако окончательно польза алкоголя для здоровья еще не была доказана. В заключение врач пояснила, что сейчас норма алкоголя для человека — до 15-20 граммов в день (в пересчете на чистый спирт). «В среднем алкогольный напиток может содержать от 8 до 14 граммов спирта, и, как мы видим, речь идет о потреблении 1-2 напитков в день, но не более», — добавила кардиолог.

Болезни и лекарства,Анна Семенова,
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