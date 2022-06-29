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17 минут назад

Врач рассказала, какие обследования нужно проходить после 30 лет

Вечерняя Москва

Предотвратить болезни или вылечить их на ранних стадиях гораздо проще, чем лечить уже запущенные. А после 30 лет врачи рекомендуют подходить к своему здоровью еще тщательнее. Какие обследования нужно проходить ежегодно, рассказала кандидат медицинских наук и заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Анна Олсуфьева.

Врач рассказала, какие обследования нужно проходить после 30 лет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Она отметила, что раз в год нужно сдавать общий анализ крови, проверять холестерин и делать кардиограмму. После 30 лет рекомендуется обратить внимание на родинки.

Меланома чаще всего развивается в возрасте от 30 до 50 лет, поэтому стоит посетить дерматолога. Также стоит проверять уровень сахара в крови, чтобы предупредить развитие диабета. Женщинам следует раз в год посещать гинеколога, а мужчинам — уролога.

— Дополнительно я бы рекомендовала следить за психическим здоровьем. Если вы заметили такие симптомы, как тревожность, раздражительность, снижение концентрации и памяти, перепады настроения, непреходящая апатия, то можно проконсультироваться с психологом или психотерапевтом, — отметила Олсуфьева в комментарии «МИРУ 24».

Врач — дерматовенеролог-косметолог Ольга Быханова рассказала, какой тип солнечных лучей особенно губителен для кожи и может вызывать онкологию.

Болезни и лекарства,
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