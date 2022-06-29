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43 минуты назад

Онколог назвал главные симптомы рака молочной железы

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-онколог-маммолог, реконструктивно-пластический хирург Владимир Ивашков рассказал, какие симптомы указывают на наличие рака молочной железы.

Онколог назвал главные симптомы рака молочной железы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Доктор рекомендует проводить самообследование, которое позволяет выявить проблемы и приступить к лечению. Второй важный шаг — УЗИ молочных желез до 40 лет, а после 40-45 лет необходимо хотя бы раз в год проходить маммографию.

— Среди главных симптомов — визуальное изменение груди, сыпь на молочных железах, ее уплотнение и покрытие этой части «лимонной коркой». Все это поздние проявления рака молочной железы, которые можно предупредить, если регулярно делать УЗИ. Еще один яркий симптом — кровянистые и регулярные выделения из груди, — рассказал врач в новом выпуске на YouTube-канале «Медси».

Рак молочной железы, по словам врача, может продолжительно развиваться до появления первых симптомов. Чем моложе пациент, тем быстрее прогрессирует заболевание. У женщин старше 55 лет образование рака может длиться даже до года, при этом никаких болей в области груди возникать не будет.

Болезни и лекарства,Владимир Ивашков,
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